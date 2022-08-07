Экспорт товаров из КНР в июле вырос на 18%, несмотря на пандемию и тайваньский кризис
Экспорт Китая в июле продолжает оставаться на подъеме и увеличился на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила таможня КНР в воскресенье.
Хотя западные эксперты предсказывали замедление роста экспорта, он продемонстрировал рост аналогичный июньскому, который составил 17,9 процента. Импорт увеличился на 2,3 процента.
Торговля Китая с Россией развивалась особенно сильно, увеличившись на 37,1%. Импорт Китая из соседней страны, на которую наложены международные экономические санкции за вторжение в Украину, вырос на 49,3%. Китайский экспорт в РФ вырос на 22,2%.
Согласно этой информации, экспортеры из Германии продолжают терять свои позиции на рынке. Импорт из Германии упал на 6,7 процента. Напротив, китайский экспорт в Германию увеличился на 17,6%.
Аналогичная тенденция в торговле с Европой. Экспорт Китая в Европейский Союз увеличился на 23,2 процента, а импорт сократился на 7,4 процента.
Опубликовано: Тарас Медведев
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