В Бельгии отреставрируют уникальные гобелены из жизни святого Реми Реймского
Десять гобеленов XVI века, рассказывающих о жизни святого, крестившего Хлодвига, отправлены на реставрацию на королевскую фабрику De Wit в Мехелене.
Музей Сен-Реми объявил, что первый из десяти гобеленов с изображением жизни святого Реми, произведение начала XVI века, вывезли из Реймса для реставрации в Бельгии.
Работа будет поручена королевской фабрике De Wit в Мехелене, которая является мировым эталоном в этой области. Реставрация десяти внушительных шерстяных и шелковых гобеленов, должна занять пять лет.
По словам Бенедикт Эрну, директора исторических музеев города Реймса, эти гобелены, включенные в список исторических памятников с 1896 года, являются уникальными во многих отношениях.
«По их размеру - 5 на 5 метров, потому что они были выполнены для аббатства, нынешней базилики, а не для собора, и потому что они представляют собой серию, которая рассказывает историю во всей ее полноте», — объяснила эксперт.
Гобелены не выставлялись с 2017 года. Их спрятали для защиты их от вредного воздействия света.
Полотна были заказаны архиепископом Реймса Робером де Ленонкуром, который восхищался своим прославленным предшественником. Реми Реймский жил в V веке и крестил в Реймсе короля франков Хлодвига I.
Гобелены выполнены в готическом стиле, развивающемся в сторону искусства эпохи Возрождения, в первые двадцать лет 16 века. Сцены, самая известная из которых — крещение, написаны парижским мастером Готье де Кампе.
В 1916 году, во время Первой мировой войны, девять из этих десяти гобеленов были эвакуированы в Париж, спасаясь от бомбардировок. По некоторым сведениям, оставшийся в Реймсе, десятый гобелен был бы изрешечен пулями. Реставрация фабрикой De Wit позволит пролить свет на эту историю.
Сумма реставрации, которая предусматривает установку новой окантовки для облегчения веса гобеленов и восстановление цветов, составляет 250 000 евро. Реймс запустил спонсорскую кампанию через Фонд наследия, которая собрала 30 000 из ожидаемых 50 000 евро. С 2023 года первые три отреставрированных гобелена должны вернуться в музей Сен-Реми в Реймсе в полностью переработанной сценографии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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