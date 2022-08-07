В Бельгии отреставрируют уникальные гобелены из жизни святого Реми Реймского

Десять гобеленов XVI века, рассказывающих о жизни святого, крестившего Хлодвига, отправлены на реставрацию на королевскую фабрику De Wit в Мехелене.

Музей Сен-Реми объявил, что первый из десяти гобеленов с изображением жизни святого Реми, произведение начала XVI века, вывезли из Реймса для реставрации в Бельгии.

Работа будет поручена королевской фабрике De Wit в Мехелене, которая является мировым эталоном в этой области. Реставрация десяти внушительных шерстяных и шелковых гобеленов, должна занять пять лет.

По словам Бенедикт Эрну, директора исторических музеев города Реймса, эти гобелены, включенные в список исторических памятников с 1896 года, являются уникальными во многих отношениях.

«По их размеру - 5 на 5 метров, потому что они были выполнены для аббатства, нынешней базилики, а не для собора, и потому что они представляют собой серию, которая рассказывает историю во всей ее полноте», — объяснила эксперт.

Гобелены не выставлялись с 2017 года. Их спрятали для защиты их от вредного воздействия света.

Полотна были заказаны архиепископом Реймса Робером де Ленонкуром, который восхищался своим прославленным предшественником. Реми Реймский жил в V веке и крестил в Реймсе короля франков Хлодвига I.

Гобелены выполнены в готическом стиле, развивающемся в сторону искусства эпохи Возрождения, в первые двадцать лет 16 века. Сцены, самая известная из которых — крещение, написаны парижским мастером Готье де Кампе.

В 1916 году, во время Первой мировой войны, девять из этих десяти гобеленов были эвакуированы в Париж, спасаясь от бомбардировок. По некоторым сведениям, оставшийся в Реймсе, десятый гобелен был бы изрешечен пулями. Реставрация фабрикой De Wit позволит пролить свет на эту историю.

Сумма реставрации, которая предусматривает установку новой окантовки для облегчения веса гобеленов и восстановление цветов, составляет 250 000 евро. Реймс запустил спонсорскую кампанию через Фонд наследия, которая собрала 30 000 из ожидаемых 50 000 евро. С 2023 года первые три отреставрированных гобелена должны вернуться в музей Сен-Реми в Реймсе в полностью переработанной сценографии.