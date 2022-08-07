80 000 туристов не могут покинуть китайский курорт Санья из-за коронавируса

Около 80 000 туристов застряли в городе Санья на китайском острове Хайнань. Власти ввели карантин в субботу, 6 августа после того, как были обнаружены сотни новых случаев заражения коронавирусом

Местные власти охарактеризовали ситуацию как "очень серьезную". На острове есть ограничения на свободу передвижения. Власти не сообщают, когда запрет будет снят. Туристам, желающим покинуть город, сначала нужно будет пройти пять тестов на коронавирус в течение семи дней.

"Мы обращаемся к жителям и туристам за пониманием и поддержкой", — говорится в сообщении властей.

Как сообщает агентство Reuters, продажа билетов на поезд из Саньи приостановлена.

В пятницу в городе выявлено 263 новых случая заражения COVID-19. Для сравнения, двумя днями ранее их было всего 11 штамма коронавируса Омикрон БА 5.1.3.

Санья известна своими универмагами беспошлинной торговли, а во время туристического сезона здесь действует карантин. Есть отели от международных компаний, таких как IHG и Marriott.

Чиновники также заявили, что во время вынужденного пребывания туристы смогут платить половину стоимости за проживание в отелях .