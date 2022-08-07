Киев неожиданно озаботился атомной энергетикой Германии, после ударов по Запорожской АЭС
Украинское правительство обратилось к немецким Зеленым с просьбой позволить последним атомным электростанциям в Германии продолжать работу после конца года.
Грядущая зима будет «ключевой зимой», заявил изданию Tagesspiegel ближайший советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Ввиду дросселирования поставок российского газа закрывать АЭС в декабре не имеет смысла, считает советник.
«Крайне важно, чтобы мы использовали все, что у нас есть, чтобы как можно быстрее создать новую энергетическую карту Европы и прекратить финансирование войны России», — подчеркнул советник президента.
По словам Подоляка это также вопрос лидерства.
«Мы платим высокую цену, многие люди умирают. Мы надеемся, что наши партнеры увидят и поймут это и сделают все возможное со своей стороны», — сказал Подоляк.
Ранее немецкие представители атомной энергетики высказали тревогу на фоне ударов по объектам Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Они предлагают пересмотреть возможности защиты атомных объектов и утилизации ядерного топлива.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
Зигмунд Фрейд: каким он был на самом деле, какие секреты скрывает его прошлое
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Литовские транспортники прибыли на Тайвань, чтобы еще больше раззадорить Китай
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива