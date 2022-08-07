Тайвань отправил боевые самолеты и корабли в зону китайских военных учений

Министерство обороны Тайваня заявило в воскресенье, 7 августа, что направило боевые самолеты и корабли, чтобы "адекватно" отреагировать на китайские военные учения вокруг острова, сообщает Reuters.

Министерство обороны Тайваня сообщило в пресс-релизе, что в воскресенье утром многочисленные китайские военные корабли, самолеты и беспилотники продолжили свои совместные учения вблизи Тайваня, имитируя атаки на этот остров.

В свою очередь премьер-министр Тайваня Су Цзэн-чан заявил в воскресенье в ответ на учения китайских военных со стрельбами возле острова, что Китай "высокомерно" применил военные действия для нарушения мира и стабильности в регионе.

Выступая перед журналистами в Тайбэе, премьер-министр Су призвал Пекин не напрягать свои военные мускулы и осудил "внешних врагов", которые пытаются подорвать боевой дух тайваньцев с помощью кибератак и кампаний по дезинформации.

По сообщению агентства Reuters, в воскресенье утром около 10 кораблей ВМС Китая и Тайваня все еще остаются на небольшом расстоянии от средней линии Тайваньского пролива. Источник Reuters сообщил, что китайские катера неоднократно "врывались" в неофициальную буферную зону, в то время как тайваньский военно-морской флот оставался поблизости, чтобы следить за передвижениями.

С четверга, 4 августа Китай проводит беспрецедентные военные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Некоторые маневры проходят всего в 20 км от тайваньского побережья. Это реакция на недавний визит председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, против которого Пекин яростно протестовал.