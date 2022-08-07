Глава МАГАТЭ предупредил о ядерной катастрофе на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии встревожено обстрелом Запорожской АЭС в пятницу.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу предупредил о риске ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами.

«Любая военная мощь, направленная на объект или исходящая от него, будет игрой с огнем с потенциально катастрофическими последствиями», — сказал Гросси. Угрозы безопасности Запорожья необходимо избежать «любой ценой».

Крупнейшая в Европе атомная электростанция эксплуатируется украинской государственной компанией «Энергоатом» и ее персоналом. Украина и США обвиняют Россию в использовании АЭС в качестве защитного щита. Россия отвергает это.

В пятницу «Энергоатом» остановил один из шести реакторов после того, как артиллерийский огонь повредил высоковольтные линии электропередач, которые имеют жизненно важное значение для работы станции.

Украина и Россия обвинили друг друга в обстрелах и риске ядерной катастрофы. По данным «Энергоатома», выброса радиоактивных веществ не произошло.