В Италии предлагают ввести морскую блокаду для предотвращения потока мигрантов

Все больше лодок с мигрантами прибывает на итальянский остров Лампедуза. Приток мигрантов, усилившийся в последние недели, является одной из тем кампании в преддверии парламентских выборов в Италии, намеченных на 25 сентября.

Одна из кандидатов, касаясь этого вопроса, предложил морскую блокаду.

Десять лодок с более чем 330 мигрантами прибыли на итальянский остров Лампедуза в субботу, 6 августа сообщили местные службы. Вечером итальянская береговая охрана оказала помощь двум дрейфующим катерам в 5 и 11 морских милях от побережья острова. В первой было 18 тунисцев, во второй — 49 мигрантов из нескольких стран. На обеих были дети.

Ранее на Лампедузу прибыли пять лодок с более чем 200 беженцами из Африки. Среди них были граждане Туниса, Сенегала, Гамбии и Мали.

В пункте идентификации и регистрации мигрантов на острове находится более 900 человек, а мест – 350. 80 из них будут переведены в Порто-Эмпедокле на Сицилии в ближайшие часы.

Вопрос миграции — одна из тем предвыборной кампании, поднятая прежде всего итальянскими правыми. Лидер партии "Итальянские братья" Джорджия Мелони представила предложение о морской блокаде для сдерживания притока мигрантов. Эта идея подверглась резкой критике со стороны левоцентристов.

В рамках кампании Лампедузу, одно из мест-символов миграционного кризиса, посетил также лидер Лиги Маттео Сальвини.