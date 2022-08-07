Проведена реконструкция движения ледника на Новой Земле за тысячу лет
Минобрнауки РФ сообщает о завершении исследования, позволившего воссоздать картину ледникового периода на севере России.
Специалисты ГЕОХИ им. В. И. Вернадского РАН смогли восстановить хронологию продвижения ледника Голубой на Новой Земле, сообщили в пресс-службе министерства.
Авторы исследования отмечают, что движение ледника сродни движению рек, и изучение отложений позволяет создать реконструкцию истории этих явлений.
«Исследование осадочного разреза залива показало, что с началом XVII века ледник резко снизил динамику движения, что указывает на период сильного похолодания… Более того, изучение фенологических записей за последнее тысячелетие показало, что резкое похолодание отмечалось в это же время в Европе и Азии. Иными словами, оно носило глобальный характер и было отражено в исторических записях», — говорится в сообщении.
Ученые смогли установить, что глобальное похолодание в XVII веке отразилось на жизни населения Российской империи, которой начали править Романовы. Оно совпало с великим голодом 1601−1603 годов. В этот период отмечались морозы в августе и дождливые весны, которые уничтожали урожай.
В то же время произошло сильнейшее извержение вулкана в Перу, которое и могло быть одной из причин столь масштабных климатических изменений — период глобального похолодания продлился около 300 лет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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