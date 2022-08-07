Террористы выпустили 600 ракет по Израилю из Сектора Газа
И з Сектора Газа по территории Израиля было выпущено практически 600 реактивных снарядов.
Уже несколько дней как начался новый виток обострения конфликта на границе между Израилем и Палестиной.
Так, террористическая исламистская группировка "Исламский джихад" начала выпускать сотни снарядов из реактивных установок по Израилю.
Однако, эти снаряды не были управляемыми и практически все были перехвачены знаменитой системой противовоздушной обороны "железный купол".
Из 580 ракет 120 упали на землю практически сразу после пуска, а 97 процентов из остальных были перехвачены.
Оставшаяся часть упала на пустырях. Отметим, что Израиль объявил о готовности прекратить операцию в Секторе газа взамен на прекращение обстрелов.
Опубликовано: Николай Скира
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