Террористы выпустили 600 ракет по Израилю из Сектора Газа

И з Сектора Газа по территории Израиля было выпущено практически 600 реактивных снарядов.

Уже несколько дней как начался новый виток обострения конфликта на границе между Израилем и Палестиной.

Так, террористическая исламистская группировка "Исламский джихад" начала выпускать сотни снарядов из реактивных установок по Израилю.

Однако, эти снаряды не были управляемыми и практически все были перехвачены знаменитой системой противовоздушной обороны "железный купол".

Из 580 ракет 120 упали на землю практически сразу после пуска, а 97 процентов из остальных были перехвачены.

Оставшаяся часть упала на пустырях. Отметим, что Израиль объявил о готовности прекратить операцию в Секторе газа взамен на прекращение обстрелов.