Российская журналистка Дарья Асламова задержана в Косово по обвинению в шпионаже
Журналистку российского издания "Комсомольская правда" задержали на территории "Косова"
Российскую журналистку Дарью Асламову задержали на территории Косов, сообщают российские средства массовой информации.
"Корреспонденту "Комсомольской правды" Дарье Асламовой вменяют шпионаж в пользу России", - передает телеграм-канал информагентства Sputnik.
Также ее бездоказательно обвинили в участии в конфликте на территории и в том, что она якобы занималась пропагандой.
Сейчас же "Комсомолка" сообщила о том, что девушку отпустили.
Сама журналистка рассказала, что ей угрожали выдачей Украине или обменом на американских пленных.
Опубликовано: Николай Скира
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