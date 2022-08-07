Российская журналистка Дарья Асламова задержана в Косово по обвинению в шпионаже

Журналистку российского издания "Комсомольская правда" задержали на территории "Косова"

Российскую журналистку Дарью Асламову задержали на территории Косов, сообщают российские средства массовой информации.

"Корреспонденту "Комсомольской правды" Дарье Асламовой вменяют шпионаж в пользу России", - передает телеграм-канал информагентства Sputnik.

Также ее бездоказательно обвинили в участии в конфликте на территории и в том, что она якобы занималась пропагандой.

Сейчас же "Комсомолка" сообщила о том, что девушку отпустили.

Сама журналистка рассказала, что ей угрожали выдачей Украине или обменом на американских пленных.