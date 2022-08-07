Валю Карнавал на «Скорой» экстренно доставили в клинику

Певица и ее избранник Саша Стоун в последнее время в соцсетях ведут хронику событий своей жизни, и там далеко не все радужно.

Некоторое время тому назад Валя Карнавал выложила видео, где видно, как она лежит на носилках в карете «Скорой», сообщает Рамблер.

Что с ней случилось, девушка не рассказала, но поклонники перепугались. Но связь после этого блогер вышла не сразу. И затем показала себя то ли в палате, то ли в гостинице.

На видеосвязи с ней был Саша Стоун, который из всех сил поддерживал девушку. «Мне кажется, по нашей жизни можно уже сериалы снимать», – призналась Валентина.

Подписчики при этом обратили внимание на синие и слишком большие губы девушки. Они предположили, что, возможно. у певицы произошла аллергическая реакция на препарат, при помощи которого увеличивают губы.

И выразили надежду, что ничего особо страшного не случилось, пожелав кумиру быстрейшего выздоровления. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 


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