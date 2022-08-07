В Германии опасаются распространения инвазивной калифорнийской цепной змеи

На испанском Канарском острове Гран-Канария интродуцированный вид змей почти уничтожил местных рептилий.

Змея попала на остров не позднее конца 1990-х годов . А тем временем калифорнийская цепная змея стала постоянным гостем, она распространилась, размножилась с бешеной скоростью и, как так называемый инвазивный вид, нанесла немалый ущерб.

Совсем недавно и в Германии были обнаружены два экземпляра этой змеи длиной примерно полтора метра. Как неместный вид, калифорнийская цепная змея может представлять особую опасность для зеленой и прыткой ящерицы, выразил опасение Хуберт Лауфер из Баден-Вюртембергской ассоциации защиты биотопов амфибий и рептилий (ABS для краткости).

Эта змея известна специалистам под видовым названием Lampropeltis californiae, уроженица Мексики и на юго-запада США . Она считается искусной охотницей и охотится на птиц, мелких млекопитающих и ящериц.

Лауфер утверждает, что пока неясно, выживут ли они в Германии в долгосрочной перспективе и смогут ли они вообще размножаться.

«Но с климатическими изменениями, которые можно наблюдать, это было бы вполне мыслимо, здесь иногда даже теплее, чем на Канарских островах», — отмечает эксперт.

Филип Хауброк из Научно-исследовательского института Зенкенберга во Франкфурте также считает это возможным.

«Учитывая, что этот вид широко распространен в европейских террариумах, я не удивлюсь, если мы будем слышать о таких находках чаще», — говорит он. Из-за роста цен на энергоносители все больше владельцев будут отказываться от террариумов, и выпускать своих животных. Но быстрого распространения инвазивных змей в Германии вряд ли приходится ожидать. Особи этого вида становятся половозрелыми только через несколько лет, а относительно холодная немецкая зима становится для них помехой.

Темно-коричневая калифорнийская цепная змея с желтыми полосами была включена в список инвазивных видов ЕС в начале августа. Торговля ими и их разведение запрещены во всем ЕС, но владение существующими животными не запрещено. Они безвредны для человека.

Исследователь рептилий Аксель Квет считает, что этот шаг преувеличивает опасность.

«До сих пор распространение было интенсивным только на Канарских островах», — сказал управляющий директор Немецкого общества герпетологии и террариумологии (DGHT). Многие ответственные заводчики-любители в настоящее время теряют интерес к рептилиям, которые популярны как «змеи для начинающих» и их легко содержать.

С 1960 года расходы на мероприятия по устранению влияния инвазивных видов во всем мире составили около 84 миллиардов евро утверждает исследование в журнале «Наука об окружающей среде». За тот же период ущерб от потерь в сельском и лесном хозяйстве, а также в структуре здравоохранения составил 976 миллиардов евро.

«К тому времени, когда мы осознаем влияние инвазивных видов на окружающую среду, они часто уже укоренились и получили широкое распространение», — предупредили исследователи.