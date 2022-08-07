Анатолий Чубайс выписан из больницы, он выехал во Франкфурт

Еще недавно политик и бизнесмен проходил лечение в одной из швейцарских клиник, где у него был диагностирован синдром Гийена-Барре.

Как известно, в результате болезни российский политический деятель Анатолий Собчак был частично парализован, напоминает СтарХит.

А теперь, как пишет одна из итальянских газет, политик отправился во Франкфурт. Здесь он намерен пройти курс реабилитации.

Как себя чувствует сегодня 67-летний Анатолий Чубайс, неизвестно. Но буквально несколько дней назад его состояние оценивалось как тяжелое.

Во всяком случае, об этом сообщала российский блогер и телеведущая Ксения Собчак, которая нпрямую общается с женой Анатолия Борисовича.

Бывший глава "Роснано" попал в больницу в конце июля. Синдром Гийена - Барре - редкая болезнь, при которой иммунная система поражает свои периферические нервы. Синдром способен поразить человека в любом возрасте, однако чаще атакует взрослых людей, преимущественно мужчин.