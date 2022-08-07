Трамп призвал распустить Минобразования США из-за того, что там учат, «что мужчины могут забеременеть»
Бывший президент США Дональд Трамп призвал к роспуску Министерства образования из-за разногласий по поводу полового воспитания в школах.
«Мы должны упразднить Министерство образования», — заявил Трамп на конференции правых в Далласе, штат Техас, в субботу.
«Вы не можете учить Библии, но вы можете научить детей тому, что Америка — это зло и что мужчины могут забеременеть», — сказал Трамп. Он призвал к строгим запретам на обучение школьников «неподобающему» контенту.
В Соединенных Штатах в настоящее время ведутся разговоры о настоящей культурной войне вокруг вопросов гендерной идентичности. Консерваторы стремятся урезать права сообщества ЛГБТКИ. В нескольких штатах республиканцы приняли дискриминационные законы.
Школы также неоднократно подвергаются нападкам со стороны консерваторов. Школьный закон Флориды запрещает темы «сексуальной ориентации или гендерной идентичности» с детского сада до третьего класса и ограничивает их для старшеклассников.
«Ни одному учителю не должно быть позволено учить наших детей трансгендерным проблемам без согласия родителей», — заявил Трамп. Он добавил, что в армии также не должно быть «теории левого гендера». «Мир слишком опасен, чтобы американские вооруженные силы были политкорректны. Вы видите, что происходит с Китаем и Россией».
В анонимном онлайн-опросе CPAC в Техасе 69 процентов респондентов заявили, что Трамп должен снова баллотироваться. Губернатор Флориды Рон ДеСантис занял второе место с 24 процентами.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
КНР заявила о продлении военных учений вокруг Тайваня
Дональд Трамп предрек начало Третьей мировой войны
WP: между Зеленским и мэрами крупных городов Украины зреет раскол
Дитер Болен снова исполняет хиты Modern Talking и готовится к большому турне
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске