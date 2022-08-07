Трамп призвал распустить Минобразования США из-за того, что там учат, «что мужчины могут забеременеть»

Бывший президент США Дональд Трамп призвал к роспуску Министерства образования из-за разногласий по поводу полового воспитания в школах.

«Мы должны упразднить Министерство образования», — заявил Трамп на конференции правых в Далласе, штат Техас, в субботу.

«Вы не можете учить Библии, но вы можете научить детей тому, что Америка — это зло и что мужчины могут забеременеть», — сказал Трамп. Он призвал к строгим запретам на обучение школьников «неподобающему» контенту.

В Соединенных Штатах в настоящее время ведутся разговоры о настоящей культурной войне вокруг вопросов гендерной идентичности. Консерваторы стремятся урезать права сообщества ЛГБТКИ. В нескольких штатах республиканцы приняли дискриминационные законы.

Школы также неоднократно подвергаются нападкам со стороны консерваторов. Школьный закон Флориды запрещает темы «сексуальной ориентации или гендерной идентичности» с детского сада до третьего класса и ограничивает их для старшеклассников.

«Ни одному учителю не должно быть позволено учить наших детей трансгендерным проблемам без согласия родителей», — заявил Трамп. Он добавил, что в армии также не должно быть «теории левого гендера». «Мир слишком опасен, чтобы американские вооруженные силы были политкорректны. Вы видите, что происходит с Китаем и Россией».

В анонимном онлайн-опросе CPAC в Техасе 69 процентов респондентов заявили, что Трамп должен снова баллотироваться. Губернатор Флориды Рон ДеСантис занял второе место с 24 процентами.