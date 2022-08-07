Полиция Британии задержала отмывавшего деньги студента с £ 250 000 в чемодане

21-летний мужчина был частью сложной и изощренной «китайской подпольной банковской схемы» среди студентов Манчестерского университета.

Вынесен приговор студенту Манчестерского университета, который заявил в полицию о подозрительном пассажире поезда, перевозившем в чемодане более 250 000 фунтов стерлингов.

Юмин Донг, бывший студент инженерного факультета, был арестован после того, как британская транспортная полиция обнаружила в чемодане более 250 000 фунтов стерлингов, когда он садился в поезд на Пикадилли.

Дун был признан виновным в отмывании денег Королевским судом Манчестера и приговорен к 18 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года.

21-летний мужчина был частью сложной и изощренной «китайской подпольной банковской схемы» среди студентов Манчестерского университета, которая, по словам детективов, включала «крупномасштабное отмывание денег и обман».

Работая курьером, Дун использовал сеть железных дорог для перевозки сотен тысяч фунтов незаконных денег из Лондона в Манчестер.

Как выяснилось, Донг минимум дважды путешествовал между Лондоном и Манчестером, чтобы перевезти более 400 000 фунтов стерлингов незаконных наличных денег для использования в качестве денежного пула.

В 2019 году Дун фактически сдался, когда отправил текстовое сообщение в британскую транспортную полицию, чтобы сообщить о подозрительном человеке с большим желтым чемоданом в поезде. Офицеры сели в поезд в Манчестере Пикадилли и нашли 255 000 фунтов стерлингов наличными в его чемодане, который затем был конфискован.

У него дома также был обнаружен дневник, в котором упоминалось об отмывании денег, а также использованные билеты на поезд из его предыдущих поездок в Лондон.

Дальнейшие расследования, проведенные по номеру, который он использовал для отправки сообщений полиции, подтвердили степень его причастности к преступному сговору.

Хун Цянь Ван, еще один студент Манчестерского университета, который был банкиром в этой схеме, заключен в тюрьму на два года после того, как в марте 2021 года признал себя виновным в отмывании денег.

Выступая после вынесения приговора, детектив-инспектор Грэнвилл Селлерс из транспортной полиции Великобритании сказал: «Это было сложное и кропотливое расследование, в ходе которого была раскрыта сложная преступная операция, связанная с отмыванием денег в крупных размерах и мошенничеством. Сумма вовлеченных денег просто ошеломляет, но очень приятно знать, что более 250 000 фунтов стерлингов из них теперь будут использованы в качестве средств полиции, что позволит нам дополнительно инвестировать в обеспечение безопасности путешествующих людей.

Он добавил: «Отмывание денег не является преступлением без потерпевших; наличные деньги часто поступают от преступной деятельности, такой как торговля наркотиками и их эксплуатация. Мы всегда будем серьезно относиться к этим сообщениям и неустанно работать над тем, чтобы предать правонарушителей суду.