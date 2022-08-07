Китай поддерживает ядерную программу Ирана, как суверенного государства
Министр иностранных дел Ван И провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Абдуллахианом по просьбе иранской стороны.
По заявлению МИД Ирана, республика готова искренне претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый главами двух государств, поддерживать обмены на высоком уровне и продвигать комплексный план сотрудничества между двумя странами, чтобы постоянно добиваться новых результатов в двусторонних отношениях.
Абдуллахян подчеркнул, что Иран твердо придерживается политики «одного Китая» и решительно осуждает неразумные действия США по тайваньскому вопросу.
«Этот принцип является необходимым условием обеспечения мира и безопасности в регионе», - отметил глава иранской дипломатии.
Ван И сообщил, что недавно главы двух государств провели телефонный разговор, который дал важные стратегические ориентиры для развития двусторонних отношений на следующем этапе.
Китай также твердо поддерживает Иран в защите его национального суверенитета, национального достоинства и законных прав и интересов и выступает против любых актов силы и запугивания, которые вмешиваются во внутренние дела исламского государства.
Абдуллахян проинформировал собеседника о последнем прогрессе в переговорах по реализации ядерной программы Ирана.
«Китай ценит искренность Ирана в содействии возобновлению переговоров в Вене», что соответствует интересам Ирана и ожиданиям международного сообщества, отметил глава китайской дипломатии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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