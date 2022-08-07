В Сан-Франциско подростки избили 70-летнюю женщину азиатского происхождения
Полиция Сан-Франциско разыскивает 13-летнюю девочку и ещё троих подростков, подозреваемых в нападении на 70-летнюю азиатку.
Жёстокое нападения было заснято камерой наружного наблюдения. Конкретных подозреваемых по этому делу пока нет. В полиции сообщили, что активными участниками нападения были темнокожие подростки.
Полиция разыскивает 13-летнюю темнокожую девочку, 11-летнего мальчика и 18-летнего мужчину. Двоих других подозреваемых, предположительно, уже задержали в Окленде за участие в серии ограблений.
Нападение произошло в подъезде многоквартирного дома.
"У меня спросили время, а затем ударили кулаком по голове. После этого повалили на землю и били ногами" - рассказала потерпевшая.
Преступления на почве ненависти к людям азиатского происхождения резко участились не только в Сан-Франциско но и по всей стране сразу после начала пандемии COVID-19.
Опубликовано: Максим Алексеев
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