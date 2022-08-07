Итальянские врачи выписали Чубайса из больницы

Итальянские врачи выписали бывшего российского чиновника Анатолия Чубайса из больницы «Мастер Ольбия».

Итальянская газета La Repubblica 7 августа сообщила о выписке экс-советника Владимира Путина Анатолия Чубайса из клиники «Мастер Ольбия» на острове Сардиния.

Уточняется, что состояние бывшего чиновника улучшилось, он был выписан утром 6 августа.

Результаты токсикологических анализов в данный момент еще не готовы, однако врачи уверены, что у Чубайса синдром Гийена — Барре.

В данный момент, пишет газета, Чубайс отправился во Франкфурт, где пройдет реабилитацию в одной из клиник.

Синдром Гийена — Барре является заболеванием иммунной системы, которое вызывает боль в мышцах, онемение и иногда паралич.

При данном недуге тело «атакует» собственные нервные клетки. Чаще всего данным синдромом страдают люди мужского пола старше 50 лет.