Итальянские врачи выписали Чубайса из больницы
Итальянские врачи выписали бывшего российского чиновника Анатолия Чубайса из больницы «Мастер Ольбия».
Итальянская газета La Repubblica 7 августа сообщила о выписке экс-советника Владимира Путина Анатолия Чубайса из клиники «Мастер Ольбия» на острове Сардиния.
Уточняется, что состояние бывшего чиновника улучшилось, он был выписан утром 6 августа.
Результаты токсикологических анализов в данный момент еще не готовы, однако врачи уверены, что у Чубайса синдром Гийена — Барре.
В данный момент, пишет газета, Чубайс отправился во Франкфурт, где пройдет реабилитацию в одной из клиник.
Синдром Гийена — Барре является заболеванием иммунной системы, которое вызывает боль в мышцах, онемение и иногда паралич.
При данном недуге тело «атакует» собственные нервные клетки. Чаще всего данным синдромом страдают люди мужского пола старше 50 лет.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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