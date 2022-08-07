В Голландии на спецпредприятии Apple трудится Дейзи, которая разбирает iPhone за 18 секунд

В Бреде, в маленьком городке в Нидерландах, в 100 км к югу от Амстердама, Apple организовала роботизированное предприятие по разборке «яблочных» устройств.

Робот по имени Дейзи разбирает старый iPhone всего за 18 секунд своими механическими когтями.

«Сначала снимает дисплей, а затем жестоко выбивает винты. Затем все устройство подвергается шоковой заморозке до минус 80 градусов, чтобы клей разорвался, и аккумулятор можно было вынуть. Теперь Дейзи передает останки следующему захвату, потому что есть и другие мелкие детали, которые удаляются хирургическим путем: динамики, вибромотор, память, объективы камеры, печатные платы», - пишет о работе робота DPA.

Apple тем самым собирается извлекать из подержанных устройств вольфрам, сталь, алюминий, медь, золото и даже редкоземельные элементы. К 2030 году Apple хочет не только стать экологически нейтральной, но и иметь полный цикл переработки материалов. Дейзи конкурирует с двумя альтернативными способами, которые в настоящее время еще более ресурсоэффективны, когда речь идет о выброшенных смартфонах – это ремонт и перепродажа.

Таких комплекса как Дейзи всего два в мире, кроме Голландии есть еще цех в Остине, штат Техас, США.

«Мы на пути к тому, чтобы в конечном итоге производить нашу продукцию вообще без добычи сырья», — говорит Лиза Джексон, топ-менеджер Apple, ответственный за экологические и политические инициативы. Тонна компонентов iPhone, удаленных Дейзи, содержит золото и медь из 2000 тонн породы, которую пришлось добывать для извлечения металла.

Тем не менее, идея переработки все еще находится в зачаточном состоянии. Даже при полной нагрузке, которая еще не достигнута, две машины могут разобрать только 2,4 миллиона айфонов в год. По отношению к общему бизнесу это ничтожно мало. В прошлом году Apple продала 240 миллионов устройств. По сути, Дейзи даже не робот-утилизатор. Потому что их захваты и удары только разъединяют детали.

Затем мелкие детали попадают в большие коробки, которые, в свою очередь, отправляются переработчикам, которые извлекают из них сырье. Оттуда Apple затем выкупает переработанный материал. В прошлом году пятая часть материалов, используемых в продуктах Apple, была получена из этих источников, при этом алюминий составлял 60 процентов.