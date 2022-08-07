В штате Техас полиция задержала воров каталитических нейтрализаторов
В Хьюстоне штат Техас группа людей специализировалась на краже каталитический нейтрализаторов. Преступная схема была изощренной и дерзкой.
Согласно отчёту полиции Хьюстона, организованная преступная группа организовала специфическую криминальную схему. Банда отрезала и сотнями продавала каталитические нейтрализаторы.
Участники группировки были крайне предприимчивы. Украденное они реализовывали через социальные сети. Использовались только те платформы, которые обеспечивали защиту информации о создателях страницы.
В рекламных объявлениях чётко указывался ассортимент, предлагаемых "товаров", от каких моделей автомобилей и стоимость. Естественно, что цена каталитических нейтрализаторов была значительно ниже рыночной. Покупателей было очень много.
Опубликовано: Максим Алексеев
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