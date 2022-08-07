В штате Техас полиция задержала воров каталитических нейтрализаторов

В Хьюстоне штат Техас группа людей специализировалась на краже каталитический нейтрализаторов. Преступная схема была изощренной и дерзкой.

Согласно отчёту полиции Хьюстона, организованная преступная группа организовала специфическую криминальную схему. Банда отрезала и сотнями продавала каталитические нейтрализаторы. 

Участники группировки были крайне предприимчивы. Украденное они реализовывали через социальные сети. Использовались только те платформы, которые обеспечивали защиту информации о создателях страницы. 

В рекламных объявлениях чётко указывался ассортимент, предлагаемых "товаров", от каких моделей автомобилей и стоимость. Естественно, что цена каталитических нейтрализаторов была значительно ниже рыночной. Покупателей было очень много. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

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