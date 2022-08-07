Дональд Трамп: Администрация Байдена - это худшее, что случалось с США

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что он испортил США.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал действия администрации действующего главы страны.

По словам Дональда Трампа, администрация Джо Байдена нанесла стране больше вреда, чем пять худших президентов в истории США.

При этом, отметил Трамп, Байден жизнь американцев хуже, чем все худшие президенты вместе взятых.

"Вы можете взять пять худших президентов в американской истории, объединить их, и окажется, что они не нанесли бы столько вреда сколько Байден за два года", - заявил Трамп.