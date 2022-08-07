Немецкое издание назвало антироссийские санкции услугой, которую Запад оказал Путину
Немецкое СМИ Junge Welt усомнилось в экономической целесообразности антироссийских санкций и давлении на РФ.
Экс-финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt 7 августа заявил, что запад столкнулся с обратным эффектом от санкций.
По его мнению, санкции сделали Россию на какое-то время экономически суверенной и принесли больше дохода из-за роста стоимости газа и нефти.
Некоторые меры Запада, считает Хадсон, стали выстрелом «себе в ногу». Из-за того, что Белый дом заморозил российские счета в долларах и евро.
Далее Москва вышла из долларовой системы и потребовала у Запада платить за энергоносители, титан и алюминий в российских рублях.
Следствием этого стало укрепление рубля. С 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию в Украине, страны Запада и их союзники ввели санкции против российских банков, запретила импорт многих товаров из РФ.
Сотни международных компаний полностью ушли из РФ или начали избавляться от бизнеса в России.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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