Немецкое СМИ Junge Welt усомнилось в экономической целесообразности антироссийских санкций и давлении на РФ.

Экс-финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt 7 августа заявил, что запад столкнулся с обратным эффектом от санкций.

По его мнению, санкции сделали Россию на какое-то время экономически суверенной и принесли больше дохода из-за роста стоимости газа и нефти.

Некоторые меры Запада, считает Хадсон, стали выстрелом «себе в ногу». Из-за того, что Белый дом заморозил российские счета в долларах и евро.

Далее Москва вышла из долларовой системы и потребовала у Запада платить за энергоносители, титан и алюминий в российских рублях.

Следствием этого стало укрепление рубля. С 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию в Украине, страны Запада и их союзники ввели санкции против российских банков, запретила импорт многих товаров из РФ.

Сотни международных компаний полностью ушли из РФ или начали избавляться от бизнеса в России.