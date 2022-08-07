Владимир Высоцкий: факты, о которых никто не знал
Владимир Высоцкий один из самых выдающихся гениальных и талантливых певцов своей эпохи. Его песни пробирали до глубины души а стихи доводили до слез. Каким был Владимир Высоцкий на самом деле?
Сложное детство Владимира Высоцкого
Детские годы у Высоцкого выдались очень сложными. У родителей окончательно разладились отношения и они расторгли брак, когда мальчику было 5 лет. И почти сразу мать вышла замуж. Человек был пьющий и нередко бил своего пасынка. Отец не мог терпеть такой ситуации и с помощью суда забрал мальчика себе.
В школе ему наука давалась слишком плохо, но при переезде к отцу, он быстро исправился. В новой семье ему жилось очень хорошо.
Насыщенная молодость
И хотя родные на перебой уговаривали Владимира отучиться на инженера, однако он чувствовал, что у него другой путь - это сцена. Поэтому поступление в МХАТ было единственное правильное решение.
Так он познакомился со своей женой Людмилой Абрамовой. Но спустя 8 лет брак распался. А вот любовью всей его оставшейся жизни стала актриса театра и кино Марина Влади. Она всегда была рядом с Владимиром и поддерживала его в творческих начинаниях.
Однако побороть его алкогольную и наркотическую зависимость так и не смогла. В ночь с 24 на 25 июля Высоцкий умер от сердечно-сосудистой недостаточности.
Опубликовано: Силивончик Алина
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