Пожилая пара чернокожих в Техасе судится с полицейскими, задержавшими их по ошибке, но с особой жестокостью

Пять офицеров разыскивали группу подростков, подозреваемых в размахивании оружием и нападении, но остановили людей втрое старше.

Чернокожая пожилая пара подала иск против полицейского управления Техаса после того, как они заявили, что полиция жестоко арестовала их под дулом пистолета во время поиска подозреваемых подростков.

Адвокаты 67-летнего Майкла Льюиса и его подруги, 57-летней Регины Армстед, заявили, что полицейское управление Розенберга применило чрезмерную силу во время ареста в ноябре 2020 года.

«То, через что они прошли, было невероятно унизительным, бесчеловечным и неконституционным», — сказала Insider адвокат Лорен Бондс.

В иске говорилось, что пять офицеров разыскивали группу чернокожих подростков, подозреваемых в размахивании оружием и нападении, когда они остановили Льюиса и Армстеда.

«Полиция неправильно идентифицировала автомобиль г-жи Армстед как автомобиль, который группа подростков использовала для бегства с места предполагаемого нападения, несмотря на то, что истцы являются пожилыми людьми и даже отдаленно не соответствуют описанию подозреваемых подростков», — говорится в иске.

Во время остановки офицеры приказали Армстед выбросить ключи в окно, встать на колени снаружи автомобиля, а затем идти задом к полицейской машине с поднятыми руками, говорится в иске. Один офицер арестовал Армстед, «в то время как двое других офицеров держали на ней оружие», говорится в иске.

Армстед сказала офицерам, что Льюис был пациентом на диализе, и не мог находиться в наручниках. Но к этому не прислушались.

После того, как Армстед посадили в заднюю часть полицейской машины, «четыре вооруженных офицера, в том числе один с автоматом, приказали г-ну Льюису выйти из машины и сказали ему лечь на землю», — говорится в иске.

Офицеры надели на Льюиса наручники, несмотря на его медицинские возражения, и поместили его в отдельную полицейскую машину, пока обыскивали автомобиль Армстед. Они конфисковали ее мобильный телефон без объяснения причин, говорится в иске.

«Это было очень страшно. Говорю вам, это было действительно так. Я боялся за свою жизнь. Я действительно боялся, и за Реджину тоже», — сказал Льюис.

В иске говорилось, что после того, как офицеры не обнаружили «никакого оружия, контрабанды и других доказательств незаконной деятельности» в машине Армстеда, женщина спросила, почему их остановили и обыскали, и офицер сказал, что они ищут подозреваемых подростков, говорится в иске.

И Армстед, и Льюис «чувствовали себя напуганными, униженными, смущенными и преследуемыми за то, что они чернокожие, и испытывали серьезные душевные страдания от ареста и задержания», — говорится в иске, в котором утверждается, что офицеры нарушили Четвертую поправку и Закон об американцах-инвалидах.

«В результате наручников во время его ареста медицинское устройство г-на Льюиса в его запястье дало сбой. Это привело к трем отдельным медицинским процедурам по замене его фистулы. Эти процедуры причинили г-ну Льюису продолжительную боль и страдания», — говорится в иске.

Бондс, адвокат Льюиса и Армстеда, сказала, что надеется «посмотреть, сможем ли мы привлечь их к ответственности и справедливости».