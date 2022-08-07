Дитер Болен снова исполняет хиты Modern Talking и готовится к большому турне

Дитер Болен выступает на фестивале «Любимые песни»,под открытым небом в Бонне и намерен отправиться в большое турне — не в качестве продюсера на заднем плане, а со своей группой.

«Это величайшее возвращение всех времен», — говорится в заявлении команды 69-летнего мегапопулярного исполнителя 80-х.

В Бонне на фестивале «Любимые песни» Болен стал кульминацией вечера после нескольких часов программы, полной звезд хитов.

В основном хиты эпохи Modern Talking. Поп-дуэт, который Болен сформировал с Томасом Андерсом был чрезвычайно популярен в 80-х. В последний раз Modern Talking выступали вместе на сцене в 2003 году, затем они расстались во второй раз.

Песни гармонично вписываются в общую ретро-волну, захлестнувшую шоу-индустрию. Среди прочего, Болен представляет «Ты мое сердце, ты моя душа », «Шери Леди» и «Брат Луи».

«Оказавшись в Китае , — говорит он перед исполнением «Брата Луи», — вы вряд ли встретите улицу, на которой не играет следующая композиция».

По словам организаторов послушать поп-музыканта пришло около 15 000 посетителей, при этом основной акцент, по первому впечатлению, пришелся на возрастную группу старше 35 лет.

«Мы молоды душой», — рассказал DPA мужчина с надписью на футболке «Клуб унесенных» - «Мы здесь только для того, чтобы выпить».На самом деле, многие также хотят запечатлеть момент, когда Болен в музыкальном плане возвращает 80-е.