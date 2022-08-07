Дитер Болен снова исполняет хиты Modern Talking и готовится к большому турне
Дитер Болен выступает на фестивале «Любимые песни»,под открытым небом в Бонне и намерен отправиться в большое турне — не в качестве продюсера на заднем плане, а со своей группой.
«Это величайшее возвращение всех времен», — говорится в заявлении команды 69-летнего мегапопулярного исполнителя 80-х.
В Бонне на фестивале «Любимые песни» Болен стал кульминацией вечера после нескольких часов программы, полной звезд хитов.
В основном хиты эпохи Modern Talking. Поп-дуэт, который Болен сформировал с Томасом Андерсом был чрезвычайно популярен в 80-х. В последний раз Modern Talking выступали вместе на сцене в 2003 году, затем они расстались во второй раз.
Песни гармонично вписываются в общую ретро-волну, захлестнувшую шоу-индустрию. Среди прочего, Болен представляет «Ты мое сердце, ты моя душа », «Шери Леди» и «Брат Луи».
«Оказавшись в Китае , — говорит он перед исполнением «Брата Луи», — вы вряд ли встретите улицу, на которой не играет следующая композиция».
По словам организаторов послушать поп-музыканта пришло около 15 000 посетителей, при этом основной акцент, по первому впечатлению, пришелся на возрастную группу старше 35 лет.
«Мы молоды душой», — рассказал DPA мужчина с надписью на футболке «Клуб унесенных» - «Мы здесь только для того, чтобы выпить».На самом деле, многие также хотят запечатлеть момент, когда Болен в музыкальном плане возвращает 80-е.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
КНР заявила о продлении военных учений вокруг Тайваня
КНР заявила о продлении военных учений вокруг Тайваня
WP: между Зеленским и мэрами крупных городов Украины зреет раскол
Новий гиперкар Mercedes-AMG One может превзойти скоростной рекорд Нюрбургринга
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске