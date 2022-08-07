КНР заявила о продлении военных учений вокруг Тайваня
Китайская Народная Республика сообщила о том, что учения НОАК в Тайваньском проливе пройдут на день дольше.
Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 7 августа сообщила, что учения будут проходить и в воскресенье.
Восточная зона боевого командования продолжит совместные учения и военную подготовку в водном и воздушном пространстве вокруг Тайваня НОАК будет наносить авиаудары и поражать наземные объекты.
Сообщалось о направлении Китаем к Тайваню 20 самолётов и 14 военных кораблей в рамках учений.
Данные учения стали ответом Пекина Тайбэю на визит главы Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Пелоси пробыла на острове, который Китай считает своей территорией, около суток.
Она встретилась с главой администрации острова и выразила поддержку тайваньской демократии. Китай обвинил Пелоси в разрушении стабильности.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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