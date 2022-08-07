Трамп обвинил администрацию Байдена в разжигании Третьей мировой войны
Экс-глава Соединенных Штатов Дональд трамп раскритиковал действия нынешнего правительства.
По словам бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, действующее руководство Вашингтона толкает мир к Третьей мировой войне.
Он обвинил администрацию Джо Байдена в некомпетентности и отметил, что конфликт вокруг Тайваня - это следствие неверной политики Вашингтона.
"Конфликт вокруг Тайваня может вылиться в войну, поскольку в Вашингтоне руководят некомпетентные люди. По его словам, эта война будет хуже, чем любая другая война в истории", - заявил он.
Также Трамп добавил, что нынешнее руководство США - это худшее, что могло случиться с Соединенными Штатами.
По его словам, Джо Байден ведет дела хуже, чем пять худших президентов страны в истории.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
КНР заявила о продлении военных учений вокруг Тайваня
Baza: в отравлении главы ВГА Херсона Сальдо подозревают повара и горничную
WP: между Зеленским и мэрами крупных городов Украины зреет раскол
В Германии кошка спровоцировала полицейскую операцию
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске