Трамп обвинил администрацию Байдена в разжигании Третьей мировой войны

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд трамп раскритиковал действия нынешнего правительства.

По словам бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, действующее руководство Вашингтона толкает мир к Третьей мировой войне.

Он обвинил администрацию Джо Байдена в некомпетентности и отметил, что конфликт вокруг Тайваня - это следствие неверной политики Вашингтона.

"Конфликт вокруг Тайваня может вылиться в войну, поскольку в Вашингтоне руководят некомпетентные люди. По его словам, эта война будет хуже, чем любая другая война в истории", - заявил он.

Также Трамп добавил, что нынешнее руководство США - это худшее, что могло случиться с Соединенными Штатами.

По его словам, Джо Байден ведет дела хуже, чем пять худших президентов страны в истории.

Опубликовано: Николай Скира

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 