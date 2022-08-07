Bloomberg: командир "Исламского джихада" убит в Газе

Палестинская группировка боевиков "Исламский джихад" заявила в воскресенье, что ее главный командир на юге сектора Газа Халед Мансур был убит в результате израильского авиаудара.

Эта новость появилась после того, как израильские силы безопасности заявили, что 20 членов исламистской группировки были арестованы. Израильские официальные лица утверждают, что "Исламский джихад" готовит нападение на контролируемую Израилем территорию на Западном берегу.

Трансграничное насилие вспыхнуло после того, как Израиль убил командира поддерживаемой Ираном группировки на севере Газы в результате воздушного налета в пятницу.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в заявлении, что “в последние дни Мансур работал над проведением противотанковой ракеты и ракетного обстрела Израиля и был ответственен за планирование теракта в Израиле вдоль границы с Газой, который был сорван ЦАХАЛом”.

Министерство здравоохранения Газы заявило в воскресенье, что в общей сложности 29 человек, включая шестерых детей, были убиты с пятницы в результате израильских ударов.

Израильские власти, в свою очередь, возложили вину за гибель детей в субботу в городе Джабалия на ракету с осечкой, выпущенную боевиками сектора Газа в сторону Израиля.

По оценкам Израиля, в результате его авиаударов было убито около 15 боевиков.

Боевики "Исламского джихада" продолжали обстреливать Израиль ракетами всю ночь, в то время как израильские военные продолжали наносить авиаудары по Газе, но, как сообщалось, к утру воскресенья интенсивность обстрелов уменьшилась.

Однако, по словам армии, в воскресенье в районе Иерусалима прозвучали сирены воздушной тревоги, поскольку ракетный обстрел продолжался из сектора Газа.

Группировка "Исламский джихад" заявила, что ее нападение на западную окраину города было совершено в отместку за убийство Мансура. Немедленных сообщений о жертвах не поступало.

Возобновившееся насилие вынудило единственную электростанцию Газы закрыться из-за нехватки топлива, усугубив энергетический кризис на территории в разгар лета.