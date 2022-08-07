США предостерегают тихоокеанские острова от автократических режимов

В воскресенье высокопоставленный представитель США на Соломоновых островах предостерег тихоокеанские страны от продвижения автократических режимов.

Поскольку Китай расширяет свое влияние в регионе, прерогативой Вашингтона и его союзников остается противодействие автократии, заявила замгоссекретаря США Венди Шерман в Хониаре, Соломоновы острова.

Помощник госсекретаря Венди Шерман находится на Соломоновых островах в связи с 80-летием битвы за Гуадалканал, первого крупного наземного наступления Соединенных Штатов и их союзников против Японии в 1942 году и поворотного момента в войне на Тихом океане.

Венди Шерман предупредила страны региона о лидерах, которые, по ее словам, пытаются реанимировать коррумпированные идеи о применении силы и «считают, что принуждение, давление и насилие — это инструменты, которые можно использовать безнаказанно».

Сравнивая текущую ситуацию с борьбой союзников против нацизма и имперской Японии в 1930-х и 1940-х годах, американский дипломат призвал тихоокеанские страны противостоять авторитаризму.

«Мы помним, какими коррумпированными и пустыми были те идеи и какими они остаются сегодня», — сказала она, добавив, что «сегодня мы снова вовлечены в борьбу другого рода, борьбу, которая будет продолжаться».