Притяжение таланта: кого выбирала в друзья Фаина Раневская

Ее расположения искали многие, но актриса была избирательна в общении, причем со многими сумела сохранить отношения на десятилетия.

Фаина Раневская хотя никогда не играла главных ролей, была одной из самых ярких актрис советской эпохи. Многие из ее фраз давно стали крылатыми, легли в основу анекдотов.

По воспоминаниям современников, характер у нее был непростым - Раневская всегда говорила, что думала. Казалось что при таком раскладе трудно иметь друзей, однако у актрисы они были. Причем со многими она поддерживала отношения десятилетиями.

Екатерина Гельцер

Балерина Большого театра покровительствавала тогда еще юной Фаине Раневской. Она помогла молодой девушке освоиться в Москве и способствовала ее карьере, устроив будущую королеву эпизода в Летний театр в Малаховке.

Гельцер также свела Раневскую с именитыми людьми того времени - например, познакомила с Мариной Цветаевой.

Павла Вульф

Актрисы познакомились в молодости, и их отношения длились вплоть до смерти. Раневская практически стала членом семьи Вульф, женщины были неразлучны и во время эвакуации.

Вульф обучала свою младшую коллегу искусству актерского мастерства. Их дружба обросла неоднозначными слухами - было дело, актрис даже обвиняли в порочной связи. Так ли это на самом деле, уже никто никогда не узнает.

Елена Камбурова

Их дружба сложилась в зрелые годы. Актрис связала любовь к животным. Они немало времени провели за душевными беседами.

Когда Раневская ушла, Елена Камбурова установила на ее могиле фигурку небольшой собачки - в дань памяти подруги.

Анна Ахматова

Раневская дружила и с ней, поддерживала поэтессу во время опалы. Женщины много времени проводили вместе. К слову, их также подозревали в интимной связи. Даже дочь Корнея Чуковского утверждала, будто Ахматова и Раневская были любовницами.

Однако современные критики убеждены, что высказываниями Лидии Чуковской двигала банальная зависть. Лидия преклонялась перед творчеством Ахматовой и хотела стать частью ее окружения, но - безрезультатно.

Татьяна Пельтцер

Не все понимали, что могло связывать этих двух женщин. У обеих были взрывные характеры, обе были остры на язык. Они на самом деле часто ссорились, но при этом быстро и мирились. Более того - могли поссориться-помириться за один вечер много раз.

Однажды Пельтцер пришла на званый ужин в дом Булгакова, облачившись в необычный карнавальный наряд. Артистка украсила его баранками и бубликами.

Раневская возмутилась поведеним подруги, обвинив в неуважительном отношении к хлебу тогда, когда он выдается по карточкам. Но современники были уверены, что истинная причина ссоры кроется в том, что наряд Пельтцер затмил костюм самой Раневской.

Леонид Утесов

Гениальный и талантливый певец симпатизировал дерзкой, иногда излишне откровенной, актрисе. Они подружились после войны, хотя были знакомы ранее.

Судьбоносная встреча произошла в Ленинграде: Раневская и Утесов столкнулись на улице. Оказалось, что певец и актриса приехали в Ленинград с одинаковой целью - чтобы навестить опальных друзей.

Любовь Орлова

Фаина Раневская поддерживала отношения и с красавицей Орловой. Несмотря на разницу в возрасте, они дружили более 40 лет. Любовь Орлова ценила и уважала наставницу, относилась к ней трепетно и душевно. И в своих письмах всегда спрашивала подругу о самочувствии, интересовалась ее делами.

Кстати, именно Раневская посоветовала Орловой сыграть роль в фильме «Джаз-комедия», напророчив громадный успех. Так в итоге и случилось.

Лиля Брик

Возлюбленную Маяковского тоже связывали дружеские отношения с Раневской. Брик рассказывала Раневской о своей любви к поэту, о чем Раневская упоминает в своих записях.

Раневская не раз становилась и первым читателем стихов самого Маяковского.

В преклонные годы Раневская уже сама поддерживала молодых актеров. К примеру, она опекала Ию Саввину, Марину Неелову, журналиста Глеба Скороходова.