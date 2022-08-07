Российскую журналистку Дарью Асламову арестовали в Косово, как «шпионку»

Ее хотели обвинить в участии в действиях на Украине, однако потом решили освободить.

Известная российская журналистка была задержана в Косово, сообщает Космополитен. Дарью Асламову хотели обвинить в том, будто она участвовала в действиях на Украине, но вскоре освободили.

Инцидент произошел в ночь на 7 августа. По словам министра внутренних дел страны Джелаля Швецла, Дарья якобы причастна к шпионажу в ряде государств.

«На погранпереходе на севере страны задержали Дарью Асламову. Несколько государств доказали: она занималась шпионажем для военной разведки России и действовала под прикрытием журналиста. Она также участвовала в действиях на Украине», — написал Швецла в соцсети. Однако никах доказательств при этом глава ведомства не предоставил.

Сегодня утром Асламова была освобождена. 52-летняя журналистка рассказала, что произошло с ней и мужем - известным в Хорватии корреспондентом Робертом Валдецем.

«Произошел момент, когда поняла: наши дела плохи, — поделилась Дарья. — Нас спросили: не хочу ли принять таблетки, которые у нас были с собой. Я сказала нет. Тогда спросили: может, купить что поесть? И муж спросил — а нам нельзя выйти, чтобы поесть? Нам ответили, что это будет решать Приштина, потому поешьте. Купили нам сэндвичи, но я не могла есть, так как была страшная жара».

Асламова только к утру узнала, почему задержана. «Полиция Косово заявила: арестовали русскую шпионку, все соцсети в Косово заистерили и заликовали. Что меня надо либо обменять, либо сдать американцам - чтобы они торговали мной, либо отправить на Украину», — поделилась Дарья.

.Журналистка рассказала, что у полиции Косово есть на нее целое досье.

Женщине при задержании запретили вставать с места. «Я сидела много часов, начались дикие боли в спине. Потом задали вопрос - типичный, чтобы не ответ услышать, а проверить реакцию человека, работаю ли на российские спецслужбы. Я сказала нет. Мне ответили: "Вас отвезут обратно на границу". Я молилась, чтобы приказ не отменили», — поделилась колумнист КП.

В редакции издания уточнили, что в Сербии она находится по заданию - готовит специальный репортаж о сербско-косовском конфликте на границе.

Минувшей весной Дарья была в командировке на Донбассе. 6 апреля журналистка выложила в соцсетях фото из Мариуполя, где на руках держала тигренка, который родился под обстрелами.