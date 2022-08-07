Экс-президент Дональд Трамп назвал США страной третьего мира, которая не пользуется уважением среди других стран.

В ходе своего выступления перед своим электоратом, Дональд Трамп разразился новыми громкими заявлениями. Сообщив своим сторонникам, пришедшим на выступление политика, что США "во многих отношения" стала страной третьего мира.

Трамп заявил следующие:

"Мы страна, чья экономика спотыкается, чьи цепочки поставок нарушены, магазины не заполнены, чьи посылки не доходят адресатам, и чья система образования располагается в конце любого списка"

Экс-президент указал на то, что за последние годы Соединённые Штаты потеряли свой прежний вес в мировой политики. Это и повлекло "неуважение" как со стороны партнёров США, так и ее противников. Трамп подметил: во время его президентства позиции США на мировой арене только окрепли. Это говорит о том, что республиканцам необходимо поменять положение вещей в стране и сместить демократов с главных постов в правительстве, на предстоящих выборах в Конгресс, - сообщила ТАСС передовая слова экс-президента.

Дональд Трамп не собирается покидать политическое пространство Америки. Об этом свидетельствует большое количество выступлений перед своими сторонниками, которое дает бывший президент.

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