На Китайских Гавайях застряли 80 тыс. туристов из-за вспышки Covid-19

Более 80 000 туристов застряли на острове Хайнань на юге Китая после того, как были обнаружены случаи заболевания Covid, что побудило власти отменить все рейсы и поезда на местном уровне.

В воскресенье в курортном городе Санья с населением более миллиона человек на острове Хайнань, прозванном «Китайскими Гавайями», было зарегистрировано 483 случая заболевания коронавирусом.

Все рейсы из Саньи, популярного у серферов, в выходные были отменены, а продажа железнодорожных билетов приостановлена.

Органы здравоохранения заявили, что у туристов, желающих уехать, должно быть пять отрицательных тестов ПЦР за последние семь дней.

Отели в городе должны предлагать своим клиентам скидку 50% до тех пор, пока не будут сняты ограничения на поездки, заявил представитель властей на брифинге для прессы в субботу.