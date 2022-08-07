На Китайских Гавайях застряли 80 тыс. туристов из-за вспышки Covid-19
Более 80 000 туристов застряли на острове Хайнань на юге Китая после того, как были обнаружены случаи заболевания Covid, что побудило власти отменить все рейсы и поезда на местном уровне.
В воскресенье в курортном городе Санья с населением более миллиона человек на острове Хайнань, прозванном «Китайскими Гавайями», было зарегистрировано 483 случая заболевания коронавирусом.
Все рейсы из Саньи, популярного у серферов, в выходные были отменены, а продажа железнодорожных билетов приостановлена.
Органы здравоохранения заявили, что у туристов, желающих уехать, должно быть пять отрицательных тестов ПЦР за последние семь дней.
Отели в городе должны предлагать своим клиентам скидку 50% до тех пор, пока не будут сняты ограничения на поездки, заявил представитель властей на брифинге для прессы в субботу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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