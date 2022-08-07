В Германии кошка спровоцировала полицейскую операцию
Вызов полиции округа Кайзерслаутерн на бытовое происшествие оказался ложным из-за предприимчивой кошки.
Во флигеле жилого дома громко заработал телевизор, когда арендатор был в отъезде. Бдительные соседи решили, что кто-то проник в жилье, и вызвали полицию.
«Офицеры вошли в квартиру с дубликатом ключа и увидели кошку», - сообщает управление полиции округа.
По версии полиции кошка случайно нажала на пульт управления телевизором и спровоцировала целую полицейскую операцию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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