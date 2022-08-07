Baza: в отравлении главы ВГА Херсона Сальдо подозревают повара и горничную
Издание Baza утверждает, что лидера временной гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо мог отравить обслуживавший его персонал.
Днём воскресенья новостной Telegram-канал Baza сообщил, что правоохранительные органы Херсона подозревают повара и горничную в отравлении главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. По данным Baza, недавно у Сальдо появился новый повар, которого на работу устроила горничная, уже работавшая у лидера Херсонской администрации.
Накануне Владимир Сальдо почувствовал внезапное сильное недомогание: у политика начало мутнеть сознание, неметь кончика пальцев, а речь стала бессвязной. Позднее Сальдо ввели в состояние медикаментозной комы и поместили в токсикологическую реанимацию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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