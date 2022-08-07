Чубайс отправился на реабилитацию в одну из клиник Германии

Экс-советник президента РФ Анатолий Чубайс прибыл в Германию для прохождения реабилитации.

В воскресенье, 7 августа 2022 года, российское информационное агентство ТАСС сообщило, ссылаясь на надёжный источник, пожелавший сохранить анонимность, что Анатолий Чубайс прилетел в Германию, где будет проходить реабилитацию после купирования синдрома Гийена-Барре.

Информатор сообщил, что в настоящее время Чубайс находится в стабильном состоянии после лечения в больнице на Сардинии, а также отметил факт того, что врачи уверены в поставленном диагнозе и исключают возможность отравления бывшего советника президента России.