В Китае сгорел самый длинный арочный мост история которого насчитывает 900 лет

Утром 7 августа сотрудник Бюро по управлению чрезвычайными ситуациями Ниндэ сообщил The Paper , что, по имеющимся данным сгорел старейший в Китае арочный мост Сюй Ваньань.

«Площадь возгорания моста относительно велика», - заявили в Бюро и в настоящее время конкретная причина возгорания все еще расследуется.

По информации СМИ, поджогом уже занимается отдел уголовных расследований Бюро общественной безопасности округа Пиннань.

Свидетели рассказали, что обнаружили возгорание и пытались организовать тушение, но мост сгорел слишком быстро, всего за 20 минут. CCTV News сообщает, что конструкции моста обрушились.

Мост Ваньань имеет более чем 900-летнюю историю, причем горел уже не раз. Он был сожжен на 47-м году правления императора Канси династии Цин, перестроен на седьмом году правления Цяньлуна (1742 г.) и ремонтировался при последующих династиях. 9 октября 1990 г. он был утвержден в качестве объекта предоставляющего культурную реликвию.

Мост представляет собой пятиопорный, шестипролетный, деревянный арочный пешеходный мост. Его длинна составляла 98,2 м, а ширина 4,7 м. Мост имел опоры в форме лодок. Он имел 38 пролетов, 156 колонн, деревянный каркас ковшового типа, двухскатную крышу, деревянные скамьи с обеих сторон. Мост Ваньань, являющийся самым длинным существующим арочным деревянным мостом в Китае, имел важное значение в истории техники строительства древних мостов в Китае.