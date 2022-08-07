Кого Высоцкий называл «мама Женя» и почему будущую звезду воспитывала она, а не родная мать

Когда родители Владимира развелись, его отец забрал сына в новую семью, и мачеха много сил вложила в то, чтобы пасынок вырос творческой личностью.

Выдающийся советский артист, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий ушел из жизни свыше сорока лет назад. Он стал легендой советской музыки и кинематографа, а его роль оперативника МУРа – Глеба Жиглова из сериала «Место встречи изменить нельзя» - отмечена Государственной премией СССР.

Не все знают, что большую роль в судьбе и становлении артиста, поэта, музыканта сыграла его мачеха, Евгения Степановна Лихалатова. После развода отец через суд забрал сына у бывшей жены, и воспитанием мальчика большей частью занималась вторая супруга Семена Владимировича (Вольфовича) Высоцкого.

Как так получилось, что будущую звезду воспитывала "мама Женя", а не родная мама? История своими корнями уходит в далекое прошлое.

Долгожданный сын у военного связиста Семена Владимировича и его жены, получившей диплом института иностранных языков Нины Максимовны, родился в 1938-м году. Раннее детство будущей звезды прошло в огромной московской коммунальной квартире.

Когда началась Великая Отечественная, отца призвали на военную службу, мальчик с мамой выехали в эвакуацию в деревню Воронцовка, а летом 1943-го - вернулись в Москву.

К тому времени глава семейства сожительствовал уже с другой женщиной – Евгенией Степановной Лихалатовой. Они познакомились в период службы в Главном управлении связи Красной армии.

Сразу после развода Володя остался с матерью. В победном 1945-м мальчик пошел в школу неподалеку от дома. Мама Высоцкого тогда работала в Министерстве внешней торговли, часто задерживалась допоздна, потому сил и времени на проверку домашних заданий сына у неё почти не оставалось.

Вскоре Нина Максимовна второй раз вышла замуж - её новым супругом стал преподаватель английского языка Георгий Михайлович Бартош. Отношения у пасынка и отчима не сложились, а потом и вовсе усугубились.

Отчим злоупотреблял алкоголем, и в состоянии опьянения был агрессивен к жене и её ребенку. Но мама Владимира делала вид, будто Георгий пьет не больше, чем другие, и в их семье все в порядке.

Володя не был прилежным учеником: он небрежно писал, ставил кляксы, по несколько раз переписывал задания. У него было много друзей, и мальчик предпочитал учебе уличные забавы. Семен Владимирович, зная об этом, хотел поговорить с бывшей женой о том, чтобы забрать сына к себе.

Однако миром решить вопрос не удалось, и мужчина обратился в суд. Судья пришел к выводу, что отец сможет воспитать ребенка, и сыну будет лучше в его семье.

Для Евгении Степановны Лихалетовой брак с отцом поэта тоже был вторым. С привлекательным подполковником судьба свела ее в конце 1942-го года. После войны пара зарегистрировала свои отношения.

Их брак оказался крепким, но общих наследников так и не появилось. Ближе к концу 1946-го восьмилетний Володя стал жить в семье отца, и вскоре главу семейства направили служить в восточную Германию - Эберсвальд. Вместе с ним поехали жена и сын.

Расставание с родной мамой мальчику далось тяжело, однако Евгения Степановна, не имевшая собственных детей, пасынка окружила заботой и вниманием.

Отец много времени отдавал службе, и воспитанием ребенка, по сути, занималась его вторая жена. Она баловала пасынка вкусными блюдами армянской кухни, вместе с ним делала уроки. Благодаря её стараниям, Владимир стал учиться лучше по всем школьным предметам.

Мачеху он стал ласково называть «мамой Женей». Правда, двоюродная сестра артиста, писательница Ирэна Алексеевна Высоцкая, в своей книге «Мой брат Владимир Высоцкий» подчеркивала, что поэт мачеху никогда не называл мамой, а этот слух позже пустил Семен Владимирович.

К слову, в письмах к родной матери мальчик на самом деле называл мачеху «тетей Женечкой».

Но при этом актер всегда с особой теплотой отзывался о Евгении Степановне, и добрые отношения они сохранили на всю жизнь. Мачеха сыграла огромную роль и в становлении пасынка как актера и исполнителя, творческой личности. Она поощряла занятия мальчика музыкой и полностью его поддержала, когда Владимир захотел стать артистом.

После возвращения в Москву семья отца Высоцкого поселилась в коммуналке на Большом Каретном. Подросток еще в школьные годы увлекся литературой и написал первые стихотворения. А на семнадцатый день рождения первую гитару ему подарила родная мама.

Однако папа к творческим задаткам сына относился холодно и сдержанно. Будучи военным, он не понимал стремления единственного наследника стать артистом. Зато мачеха - поддерживала, и мызыкант был за это благодарен ей всю жизнь.

Став знаменитым и популярным, гастролируя по стране и миру, Владимир Семенович привозил подарки близким, и о мачехе тоже не забывал.

Внезапная смерть Владимира Высоцкого в июле 1980-го года для Евгении Степановны стала огромным потрясением. А жизнь самой Лихалатовой резко оборвалась в 1988-м году - незадолго до 70-летнего юбилея: на ее голову с крыши многоэтажного здания упала большая глыба льда.

Отец артиста пережил вторую супругу почти на 9 лет, он скончался в 1997-м. Родной мамы, Нины Максимовны, не стало в 2003-м, она ушла из жизни ввозрасте 91-го года.