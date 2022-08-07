Полиция в Бремене задержала местного жителя, отдавшего нацистский салют на митинге жертвам Хиросимы

В воскресенье на митинге, посвященном жертвам атомной бомбардировки Хиросимы, пришедшие стали свидетелями, как мужчина отдал нацистское приветствие.

Как сообщили в управлении полиции города, несколько свидетелей наблюдали за мужчиной, который отдал нацистский салют, а затем оскорбил одного из присутствующих.

Полиция задержала подозреваемого, 41-летнего местного жителя.

Мужчине грозит уголовная ответственность за использование знаков неконституционных и террористических организаций, а также за оскорбление.