Полиция в Бремене задержала местного жителя, отдавшего нацистский салют на митинге жертвам Хиросимы

В воскресенье на митинге, посвященном жертвам атомной бомбардировки Хиросимы, пришедшие стали свидетелями, как мужчина отдал нацистское приветствие.

Как сообщили в управлении полиции города, несколько свидетелей наблюдали за мужчиной, который отдал нацистский салют, а затем оскорбил одного из присутствующих.

Полиция задержала подозреваемого, 41-летнего местного жителя.

Мужчине грозит уголовная ответственность за использование знаков неконституционных и террористических организаций, а также за оскорбление.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 