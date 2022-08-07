«Би-2» очень спешно покинули Россию
Участники рок-группы были вынуждены выехать из страны из-за давления на них патриотически настроенных граждан.
Лидеры группы Лева и Шура не поддержали спецоперацию, потому решили тайно покинуть Россию, сообщает Рамблер.
Все началось с осуждения спецоперации, а потом «Би-2» вовсе отказались от участия в концерте в поддержку РФ и президента, пишет издание,
Теперь жители страны массово сдают билеты на концерты группы.
«Би-2» планировали 27 августа выступления в Самаре, а 16 сентября - в Томске.
Судя по всему, концерты будут отменены, однако пока никаких официальных заявлений по данному поводу не было, сообщает портал TVcenter.RU.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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