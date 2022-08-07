La Repubblica: экс-советник Путина Чубайс выписан из больницы в Италии

Издание La Repubblica сообщает, что бывший советник Путина Анатолий Чубайс выписан из итальянской больницы после болезни.

В воскресенье днём газета La Repubblica опубликовала статью, в которой сообщила, что экс-советник Владимира Путина Анатолий Чубайс был выписан из итальянской больницы "Мастер Ольбия", расположенной на острове Сардиния.

По данным La Repubblica, ранее Чубайс был госпитализирован в итальянскую токсикологическую больницу, где врачи поставили ему диагноз синдром Гийена — Барре.