Автомобильная промышленность Китая создана специалистами из Советского Союза
Современная китайская автомобильная промышленность создана при помощи СССР.
В середине прошлого века Советский Союз был другом для Китая. Если бы советские войска не нанесла поражение японцам в Маньчжурии и не поддержка местных коммунистов, то страны, в её современном виде, просто не было бы.
После Второй мировой войны советские специалисты активно приступили к созданию промышленности в Китае. В середине 50-х был построен первый автомобильный завод. Он стал известен под названием "Завод №1".
Примечательно, что предприятие успешно работает до сих пор. В штате завода более миллиона сотрудников. Это один из ключевых автомобильных гигантов в стране.
Одновременно в СССР учились тысячи китайских студентов. Уже в конце десятилетия с конвейера сходило до 7 тысяч автомобилей в год.
Сегодня Китай крупнейший производитель автомобилей в мире. У истоков этого успеха стояли специалисты из Советского Союза.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Автомобильная промышленность Китая создана специалистами из Советского Союза
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