Автомобильная промышленность Китая создана специалистами из Советского Союза

Современная китайская автомобильная промышленность создана при помощи СССР.

В середине прошлого века Советский Союз был другом для Китая. Если бы советские войска не нанесла поражение японцам в Маньчжурии и не поддержка местных коммунистов, то страны, в её современном виде, просто не было бы.

После Второй мировой войны советские специалисты активно приступили к созданию промышленности в Китае. В середине 50-х был построен первый автомобильный завод. Он стал известен под названием "Завод №1".

Примечательно, что предприятие успешно работает до сих пор. В штате завода более миллиона сотрудников. Это один из ключевых автомобильных гигантов в стране.

Одновременно в СССР учились тысячи китайских студентов. Уже в конце десятилетия с конвейера сходило до 7 тысяч автомобилей в год.

Сегодня Китай крупнейший производитель автомобилей в мире. У истоков этого успеха стояли специалисты из Советского Союза.