Ниинистё: Европу ждёт скорый экономический спад из-за эскалации в Украине

Президент Финляндии Саули Нийнистё утверждает, что европейские страны ожидает скорый экономический кризис из-за боевых действий в украинском государстве.

7 августа президент Финляндии Саули Нийнистё дал интервью газете Maaseudun Tulevaisuus, в котором заявил, что страны Европы может ждать скорый спад экономических показателей ввиду боевых действий на территории Украины, начавшихся после старта российской специальной военной операции.

Также Нийнистё утверждает, что Евросоюз уже готовиться к предстоящему экономическому кризису, который может повлиять на единтство всего европейского блока.