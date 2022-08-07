ХАМС пообещал присоединиться к «Исламскому джихаду», если Израиль не введет режим тишины за 48 часов

Напомним, что Израиль согласился на переговоры с «Исламским джихадом» благодаря посредничеству Египта.

ХАМАС в этой связи передал свои условия Израилю, который планировал до сих пор длительную контртеррористическую операцию, о чем в субботу заявил премьер-министр Лапид.

«Если в течении 48 часов не будет прекращения огня, то ХАМАС присоединится к «Исламскому джихаду»», - сообщили в египетской переговорной группе.

Различие между двумя радикальными группировками существенное. «Исламский джихад» способен использовать малоэффективные самодельные ракеты, которые система ПРО «Купол» сбивает фактически без проблем.

ХАМАС более серьезная организация, которая владеет солидным арсеналом вооружений, в том числе и РСЗО дальнего радиуса действия.