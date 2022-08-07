Дональд Трамп назвал США государством третьего мира

Экс-президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты стали страной третьего мира.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступая на конференции консервативных политических действий заявил, что США превратили в страну третьего мира. По его мнению с американским государством больше никто не считается.

Экс-президент США утверждает, что в его стране зафиксирована самая высокая инфляция за последних 40 лет и Соединенные Штаты больше не могут считаться независимыми в энергетике и вынуждены просить другие государства о поставке нефти.