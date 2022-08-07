Дональд Трамп назвал США государством третьего мира
Экс-президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты стали страной третьего мира.
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступая на конференции консервативных политических действий заявил, что США превратили в страну третьего мира. По его мнению с американским государством больше никто не считается.
Экс-президент США утверждает, что в его стране зафиксирована самая высокая инфляция за последних 40 лет и Соединенные Штаты больше не могут считаться независимыми в энергетике и вынуждены просить другие государства о поставке нефти.
Опубликовано: Елена Калиновская
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