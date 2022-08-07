Пожар в Китае: сгорел древнейший в стране деревянный мост

В уезде Пиннань провинции Фуццзянь сгорел мост Ваньань. Конструкция была построена 900 лет назад.

Причины возгорания устанавливаются. Основная версия - человеческий фактор. Ваньань был самым длинным деревянным мостом в стране.

Пожар произошел 6 августа. Уже к 22:45 возгорание было ликвидировано. Жертв нет, но корпус моста полностью обрушился.

Эксперт по древней архитектуре Пекинского университета Сюй Яо отметил, что Ваньань был важной частью исторического наследия Китая и его потеря большая трагедия.

Мост имел длину 98,2 м, ширина 4,7 метра. Ваньань был установлен на шесть несущих арок. На нем располагалось 38 коридорных домов.