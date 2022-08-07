Трамп пообещал вернуться в Белый дом после выборов 2024 года

Он заявил, что вместе с соратниками восстановит закон и порядок в Америке, и возложит на Китай ответственность за распространение вируса по всему миру.

Бывший президент Дональд Трамп снова пообещал вернуться в Белый дом после выборов 2024 года. Выступая на митинге в Висконсине, он под аплодисменты заявил, что "восстановит порядок в Америке".

После поражения на президентских выборах 2020-го года Джо Байдену бывший президент США начал проводить серию митингов, которые послужили барометром его популярности среди консерваторов, и могли помочь ему сохранить импульс для потенциальной заявки на предвыборную кампанию.

В частности, во время митинга он коснулся политики Байдена и назвал различные инициативы, которые он планирует реализовать, когда возглавит Белый дом.

«Мы покончим с цепной миграцией. Мы покончим с визовой лотереей и прекратим нелегальную иммиграцию, как мы это сделали менее двух лет назад», - заявил Трамп.

«Мы остановим волну преступности в городах, управляемых демократами, мы дадим нашей полиции необходимую власть и уважение, которого она заслуживает, и мы не лишим нашу полицию защиты иммунитета», — продолжил он.

«Мы восстановим закон и порядок в Америке. Мы возложим на Китай ответственность за распространение вируса по всему миру. Мы будем защищать невинную жизнь. Мы будем защищать нашу конституцию», - подчеркнул экс-президент.

После поражения Трамп неоднократно заявлял, что рассчитывает победить в 2024 году, если будет баллотироваться на следующих президентских выборах.