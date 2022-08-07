Дана Борисова рассказала, что у нее биполярное расстройство

Об этом ведущая написала в микроблоге: дело в том, что на снятых ею видео заметно, как у звезды трясутся руки.

Подписчики Даны Борисовой предположили, что руки у ведущей трясутся из-за того, что она употребляет алкоголь либо запрещенные вещества, сообщает Рамблер.

Звезде пришлось пришлось объяснить, что это вызвано приемом лекарств от психического расстройства. Болезнь у Даны диагностировали более 10 лет назад, ведущая консультируется у опытных специалистов.

«Я загружена лекарствами по полной. Эпизодичекси принимаю антидепрессанты, Но в основном принимаю нормотимики, так как у меня биполярное расстройство», — написала телеведущая.

Борисова также пожаловалась, что ей приходится регулярно принимать лекарства, в ином случае у нее начинают развиваться депрессии и приступы мании.

Ранее звезда публично рассказала, что выкладывала для своих поклонников эротические съемки из своей спальни, а после приема запрещенных веществ вообще позировала без одежды.