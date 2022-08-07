Немецкий консул в Бразилии мог убить своего мужа

Немецкий консул в Бразилии Уве Герберт Хан мог убить своего супруга бельгийца Вальтеру Анри Максимильяну Биоту.

Полиция Бразилии 7 августа арестовала консула Германии Уве Герберта Хана, пишет Франс Пресс.

Правоохранители считают возможным, что он убил своего мужа Вальтера Анри Максимильяна Биота, а Хан попытался скрыть следы преступления.

Полиция сообщает, что Хан утверждает, будто его мужу стало плохо 5 августа, потом он упал и ударился головой со смертельным исходом.

Но улики показывают, что Биот был избит, и получил такие травмы, которые невозможны при падении.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой были обнаружены кровоподтеки, похожие на следы от пинков или ударов предметом цилиндрической формы.

Основной версией считается именно намеренное убийство Биота немецким консулом Ханом.