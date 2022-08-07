Пожар в Китае уничтожил самый длинный мост в стране, которому было 900 лет

Самый длинный деревянный мост в Китае, который был построен более 900 лет назад был уничтожен огнем.

7 августа информационный ресурс Китая "Пэнпай" сообщил, что мост Ваньань загорелся еще вчера вечером. Данная конструкция полностью обрушилась. Устанавливаются причины происшествия.

В 2006 году мост Ваньань был внесен в список охраняемых объектов Китая. В китайских СМИ сообщается, что мост был построен еще во времена правления династии Сун, длинною мост был 98.2 метра и шириною 4.7метра и этому сооружению было более 900 лет.