Пожар в Китае уничтожил самый длинный мост в стране, которому было 900 лет
Самый длинный деревянный мост в Китае, который был построен более 900 лет назад был уничтожен огнем.
7 августа информационный ресурс Китая "Пэнпай" сообщил, что мост Ваньань загорелся еще вчера вечером. Данная конструкция полностью обрушилась. Устанавливаются причины происшествия.
В 2006 году мост Ваньань был внесен в список охраняемых объектов Китая. В китайских СМИ сообщается, что мост был построен еще во времена правления династии Сун, длинною мост был 98.2 метра и шириною 4.7метра и этому сооружению было более 900 лет.
Опубликовано: Елена Калиновская
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